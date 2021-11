Ungeschminkt: Hätten Sie Reese Witherspoon ohne Make-up erkannt?

US-Schauspielerin Reese Witherspoon ist derzeit mit den Dreharbeiten zu ihrer neuen romantischen Komödie "Your Place Or Mine" in Los Angeles beschäftigt. Am Set wurde die 45-Jährige nun von Paparazzi geknipst, wie sie - aufgrund der andauernden Corona-Pandemie - mit einem transparenten Gesichtsschutz unterwegs war. Aber hätten sie den US-Star so völlig ungeschminkt auf den ersten Blick erkannt?

Reese Witherspoon am Set von "Your Place Or Mine"

Witherspoon, die bei "Your Place Or Mine" auch als Produzentin tätig ist, steht für den Netflix-Film zusammen mit Ashton Kutcher vor der Kamera. Das Drehbuch stammt von Aline Brosh McKenna, die unter anderem schon das Skript zu "Der Teufel trägt Prada", geschrieben hat. Die Autorin wird mit "Your Place Or Mine" auch ihr Regie-Debüt geben.