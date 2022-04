Neuer Look? Sofia Vergara zeigt sich mit blauen Haaren

Sofia Vergara ist vor allem durch ihre Rolle in der Comdey-Serie "Modern Family" bekannt. Darin spielte sie elf Staffeln lang an der Seite von Ed O'Neill dessen j√ľngere Frau Gloria Delgado-Pritchett und etablierte sich dadurch als angesehene Hollywood-Darstellerin. F√ľr einige Zeit z√§hlte die Kolumbianerin als bestbezahlte Serienschauspielerin. Doch nicht nur ihr schauspielerisches K√∂nnen, sondern auch ihr Aussehen erregte in der Vergangenheit immer wieder Aufmerksamkeit.

Sofia Vergara: "Modern Family"-Star mit blauen Haaren

F√ľr viele z√§hlt Sofia Vergara als absolute Traumfrau und Stilikone. Seit Jahren kennt man die 49-J√§hrige mit wallender M√§hne und durchtrainiertem K√∂rper. Diesen pr√§sentierte sie erneut in einem neuen Social-Media-Beitrag. Ihre Haare sahen dabei aber anders als gewohnt.