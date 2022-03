Ben Affleck knutscht mit Ex-Freundin: Jennifer Lopez nicht begeistert

Brisante Affären, freizügige Sexszenen und blutige Rache - das sind die bewährten Zutaten für die Erotikthriller des Briten Adrian Lyne. In "9 1/2 Wochen" lassen sich Kim Basinger und Mickey Rourke auf SM-Spielereien ein. "Eine verhängnisvolle Affäre" bringt Michael Douglas und Glenn Close zusammen. Robert Redford macht Demi Moore "Ein unmoralisches Angebot" und in "Untreu" mimt Richard Gere den Ehemann, der den Nebenbuhler ausschalten will. Nun legt er mit "Deep Water" nach.

Deep Water: Erotik-Thriller mit Ben Affleck und Ana de Amras

20 Jahre nach "Untreu" und einer entsprechend langen Pause meldet sich der jetzt 81-Jährige als zurück. Die Handschrift des ehemaligen Werbefilmers ist unverändert - wieder geht es um Beziehungen, Betrug, Eifersucht und Sex. Ben Affleck und Ana de Armas spielen Vic und Melinda Van Allen, ein reiches Ehepaar mit einer kleinen Tochter, deren Beziehung längst auf Eis liegt. Melinda, von der Mutterrolle genervt, vergnügt sich mit jungen Liebhabern, und das unverfroren vor den Augen ihres Mannes. Doch findet sich der beherrscht wirkende Vic wirklich mit den Affären seiner jungen Frau ab? Oder hat er seine Finger im Spiel, als einige ihrer Lover ums Leben kommen?