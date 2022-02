Jennifer Lopez verrät, wie es zu Liebes-Comeback mit Ben Affleck kam

Schließlich hätten sie einen Neuanfang gewagt. "Wir dachten beide: 'Wow, wir sind so glücklich und wir wollen nicht, dass das alles noch einmal Thema ist.' Wir sind jetzt älter, wir sind klüger, wir haben mehr Erfahrung, wir stehen an verschiedenen Orten in unserem Leben, wir haben jetzt Kinder, und wir müssen uns dieser Dinge sehr bewusst sein. Wir beschützen das, weil es ist eine so schöne Zeit für uns alle", so Lopez über ihr Beziehungscomeback.