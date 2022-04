Britney Spears verkündet via Instagram: "Ich bekomme ein Baby"

Pop-Sängerin Britney Spears (40) ist schwanger! Das verkündete sie zumindest jetzt via Instagram, wenn auch in einem etwas eigenartigen Post. Da spekuliert sie sogar, dass es Zwillinge sein könnten.

"Ich habe so viel Gewicht verloren, um auf meine Maui-Reise zu gehen, nur um es wieder zuzunehmen", schreibt sie da. Ihr Mann (ja, so nennt sie Sam Asghari neuerdings) hätte bereits eine Schwangerschaft vermutet. Und so hat die Sängerin einen Test gemacht - der anscheinend positiv ausgefallen ist. "Na ja... ich bekomme ein Baby", schreibt sie. Dann spekuliert sie sogar über eine Zwillingsschwangerschaft.