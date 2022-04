Die Body-Positivity-Lüge der Khloe Kardashian

So richtig will man Khloe Kardashians Marketingstrategie für ihre Jeansmarke "The Good American" nicht abkaufen. "Wir haben hart daran gearbeitet, eine Marke zu sein, die Frauen stärkt, indem wir neu definieren, was in der Mode geschätzt oder sogar erlaubt ist, indem wir Barrieren niederreißen und veraltete Normen in Frage stellen", schreibt sie in einem Instagram-Posting, in dem sie ihre Jeansmarke bewirbt, die eine "Plattform für Inklusivität und Körperpositivität" sein soll.

Fans werfen Khloe Kardashian Scheinheiligkeit vor

Dem PR-Text fügte Khloe Kardashian ein Foto hinzu, auf dem sie im Kreis von Models sitzt, die ihre Jeans tragen und verschiedene Kleidergrößen haben. Viele ihrer Follower zeigen sich begeistert von dem Konzept, das Frauen ermutigen soll, ihren Körper zu lieben, so wie er ist. Es regen sich aber auch kritische Stimmen im Kommentarbereich.

Der Grund ist ein unretuschiertes Bikini-Foto der Unternehmerin, welches im vergangenen Jahr in den sozialen Medien aufgetaucht war und das Khloe Kardashian löschen hat lassen.