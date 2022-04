Neuer Look: Kris Jenner überrascht mit langen Haaren

In den letzten Wochen überzeugten bereits Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger und Beyoncé mit der neuen Trend-Frisur. Nun reihte sich die 66-Jährige zu den Stil-Ikonen und wagte sich ebenfalls an den modernen Haarschnitt, der sie so jung wirken lässt, dass sie beinahe als Double ihrer Töchter durchgehen könnte. Ob es sich bei ihrem Umstyling um eine Perücke handelt oder man die Unternehmerin in Zukunft öfter mit der Kinn-langen Frisur sehen wird, bleibt abzuwarten.