Kurze Haare: Nicole Scherzinger begeistert ihre Fans mit neuer Frisur

Ein Fan schrieb Scherzinger in den Kommentaren: "Es steht dir so gut". Ein anderer ließ die Musikerin wissen: "Lässt dich jünger aussehen." Neben etlichen weiteren Komplimenten, waren einige allerdings überzeugt, dass es sich bei der neuen Frisur von Scherzinger nur um eine Perücke handelte und sie sich gar nicht die Haare schneiden ließ: "Diese Perücke ist so süß und steht dir so gut."

Zu ihrem Posting schrieb die 43-Jährige eine kleine Nachricht, um ihre Fans ebenfalls zu einer Stilveränderung zu animieren: "Das ist dein Zeichen, eine neue Frisur auszuprobieren."