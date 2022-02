Abgenommen und um Jahre verjüngt: Daniela Büchner verblüfft mit neuem Aussehen

Frisch getrennt

2015 hatte Daniela Büchner Schlagersänger Jens Büchner bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennengelernt. Mit ihren drei Kindern zog sie ein halbes Jahr später zu ihm nach Cala Millor und ist seitdem in der VOX-Doku "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen. Das Paar bekam 2016 Zwillinge und heiratete im Juni 2017. Im Jahr darauf verstarb Jens Büchner an den Folgen von Lungenkrebs.

Seitdem scheint "Danni" kein Glück in der Liebe beschert zu sein. Nach der Trennung von Schlagerstar Ennesto Monté hatte die Jens Büchner-Witwe im Jänner ihre neue Liebe offiziell gemacht. "Ich bin zurzeit sehr glücklich. Nur das zählt", sagte sie, ohne den Namen ihres Freundes zu verraten. Zudem teilte Büchner einen Clip, in dem sie die Hand eines Mannes küsst. Der tätowierte männliche Arm, der in dem Video zu sehen ist, könnte man Medienberichten zufolge "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh zuordnen. Lange sollte die neue Beziehung Büchners aber nicht halten. Nur ein knappes Monat später wurde bekannt, dass sie und ihr Partner sich getrennt haben.