Brad Pitt und Shia LaBeouf: Rauferei am Filmset

Scott Eastwood, Sohn des Schauspielers und Regisseurs Clint Eastwood, hat in einem Interview mit dem Insider best├Ątigt, dass es zwischen ihm und seinem fr├╝heren Co-Star Shia LaBeouf w├Ąhrend der Drehearbeiten zum Kriegsfilm "Fury" (2014) zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Er und LaBeouf h├Ątten einen Streit ausgefochten. Als dieser eskalierte, musste am Ende Brad Pitt eingreifen - um der Rauferei ein Ende zu bereiten.

Eastwood: Brad Pitt musste bei Streit mit LaBeouf dazwischengehen

"[LaBeouf] wurde sauer auf mich und es kam zu einem fl├╝chtigen Moment, in dem Brad Pitt schlie├člich mittendrin war", erinnerte sich Eastwood an den Fight am Set. Der Vorfall zwischen LaBeouf und Eastwood begann offenbar damit, dass Letzterer Tabak kaute und diesen in den Panzer spuckte, um den sich der Film dreht.

Generell d├╝rfte die Stimmung am Set damals nicht gerade harmonisch gewesen sein.