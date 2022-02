Shia LaBeouf und Mia Goth: Erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind?

Auf den neuen Fotos, die unter anderem das PEOPLE Magazin veröffentlichte, wurde die Schauspielerin in einer schwarzen Leggings und einem weißen Langarmshirt gesehen, das ihren Baby-Bauch freilegte. Sie kombinierte den Look mit einer schwarzen Sonnenbrille und einem Paar Birkenstocks mit Socken.

Shia LaBeouf und Mia Goth: Liebes-Comeback

2021 wurde das Paar trotz Trennungsger√ľchten Arm in Arm in Disneyland fotografiert, weshalb man von einer Vers√∂hnung ausging. Die beiden lernten einander bei den Dreharbeiten zu Lars von Triers NC-17-Drama "Nymphomaniac: Vol. II" kennen. Goth erschien au√üerdem sp√§ter in einem Musikvideo, bei dem LaBeouf 2014 Regie f√ľhrte.