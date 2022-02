Linda Evangelista: Verpfuschte Beauty-OP belastet Beziehung zu ihrem Sohn

Ihre größte Stütze sei für sie ihr 15-jähriger Sohn Austin gewesen, den das Model liebevoll "Augie" nennt. "Er ist das Einzige, das mich weitermachen lässt", sagte Evangelista dem Magazin People. Nur ihrem Sohn zuliebe habe sie sich seit dem verpfuschten Eingriff hin und wieder unter Menschen gewagt. Sie habe Augie bei seinen Fußballspielen angefeuert und versucht, zumindest etwas am Leben teilzuhaben.

Für ihr Kind sei dies eine sehr belastende Zeit gewesen. "Er sagte immer: 'Mami, erinnerst du dich daran, als du Spaß hattest? Erinnerst du dich, wie du immer gelacht hast? Wieso lachst du nicht mehr?'", erinnerte sich das Model, das in den 1990er-Jahren Weltruhm erlangte, an die herzzerreißenden Worte ihres Sohnes. Ihren missglückten Eingriff würde sie deswegen umso mehr bereuen. "Ich hasse, was das alles meiner Beziehung zu ihm angetan hat", so Linda Evangelista. "Ich sollte keine Last für mein Kind sein. Er sollte mich nicht unterstützen müssen. Das ist nicht sein Job."

Linda Evangelistas Sohn kam am 11. Oktober 2006 zur Welt. Er stammt aus der Beziehung des Models mit dem französichen Milliardär François-Henri Pinault, der inzwischen mit Schauspielerin Salma Hayek verheiratet ist.