Ex-Model Linda Evangelista will 50 Millionen Dollar nach verpfuschter Schönheits-OP

Wie am Freitag bekannt wurde, hat die gebürtige Kanadierin den Hersteller des bei der Operation eingesetzten Gerätes nun verklagt: Evangelista will Schadenersatz in Höhe von 50 Millionen Dollar, umgerechnet 42,6 Millionen Euro - wegen "dauerhafter Verletzung und Entstellung, Schmerz und Leid, schwerwiegender emotionaler Belastung und Seelenqual und wirtschaftlichen Verlusten".