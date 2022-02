Die Supermodels der 90er: Vom Kleiderständer zum Superstar

Fünf Jahre lang hatte sich das ehemalige Topmodel Linda Evangelista (56) komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In der Vergangenheit trug sie aufgrund ihrer ständig wechselnden Haarfarben den Spitznamen "Chamäleon". Jetzt dürfte sie sich aber doch, wie der KURIER bereits berichtet hat, zu sehr verwandelt haben und hasst es sogar, sich selbst im Spiegel zu betrachten. Grund dafür: eine arg verpfuschte Schönheitsoperation.

Linda Evangelista zeigt sich erstmals nach verpfuschtem Eingriff

Drei Monate nach der Behandlung habe sie "Ausbeulungen an ihrem Kinn, an den Oberschenkeln und im BH-Bereich" bemerkt. Und sie tue sich nach wie vor schwer, sich selbst anzunehmen. Da sie sich jetzt aber nicht mehr verstecken möchte, ging sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit und ließ sich für das US-Magazin People fotografieren.

Während Evangelista ihre Karriere beenden musste, sind ihre ehemaligen Kolleginnen noch gut im Geschäft. Immerhin läuteten sie in den 1990er-Jahren eine neue Ära für Models ein. Wurden diese bis dahin als schöne Mädchen angesehen, die aber doch eher als Kleiderpuppen für Designer fungierten, entpuppten sich etwa Naomi Campbell (51), Cindy Crawford (55), Linda Evangelista und Christy Turlington (53) als Superstars.