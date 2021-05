Daniela Büchner: Ausraster bei Instagram-Fragerunde mit Fans

Viele ihrer Follower konnten ihren Zornausbruch nachvollziehen. Doch nicht von allen bekam Büchner Rückendeckung. Sie musste obendrein böse Kommentare über sich ergehen lassen. So warf ihr ein Nutzer vor: "Du bist richtig komisch. Erst bietest du Fragen an und dann machst du wieder einen auf Prinzessin."

Die Kritik wollte Büchner aber nicht auf sich sitzen lassen. Sie startete prompt eine Umfrage und wollte wissen, ob ihre Fans auf diese "hässliche Frage" geantwortet hätten - was 90 Prozent mit "Nein" beantworteten.

Schwere Zeit für Daniela: Vierter Hochzeitstag jährt sich

Im Juni 2017 hatten Daniela und Jens Büchner auf Mallorca geheiratet. Bald hätten die beiden ihren vierten Hochzeitstag gefeiert. Keine einfache Zeit für Daniela Büchner, die in einer aktuellen Instagram-Story von Trauer übermann wurde. "Am Sonntag ist mein vierter Hochzeitstag und der dritte ohne Jens. Am Montag werden die Zwillinge fünf Jahre alt. Auch schon so lange ohne Jens zum Geburtstag. Das sind alles Tage, Momente, da kommt gefühlt alles auf einmal. Da fühlt man sich ein bisschen alleine", erzählte sie unter Tränen in ihrer Videobotschaft an ihre Follower.