Kourtney Kardashian und Travis Barker: Blitzhochzeit in Las Vegas

Ihre Hochzeit ist derzeit in aller Munde: Kourtney Kardashian hat ihren Verlobten Travis Barker im Rahmen einer privaten ├ťberraschungshochzeit in Las Vegas geheiratet. Im Oktober hatten sich der Reality-Star und der Schlagzeuger verlobt. Geheiratet wurde laut People Montagnacht, um 1:45 Uhr (Ortszeit).

Kourntey Kardashian: Blitzhochzeit nach den Grammys

Nachdem sich das Paar bei den Grammys 2022 in Las Vegas Hand in Hand pr├Ąsentiert und hei├če K├╝sse auf dem Red Carpet ausgetauscht hat, gings nach der Preisverleihung gleich weiter in die One Love Wedding Chapel in Vegas, wo Kardashian und Barker einander das Jawort gaben.

Unerwartet f├╝r ein Mitglied des wohlhabenden Kardashian-Klans: Kourtney und Barker heirateten in denselben Kleidern, die sie schon bei der Preisverleihung anhatten. Auch ein Elvis-Presley-Imitator durfte bei der Blitz-Hochzeit nicht fehlen.

"Ich wusste nicht, wer es war, bis sie vorfuhren", erz├Ąhlte Marty Frierson, Besitzer der One Love Wedding Chapel, gegen├╝ber People. "Sie haben bezahlt und sie haben Elvis Presley angefordert, das war obligatorisch."