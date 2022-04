Panische Angst: Kim Kardashian stürmt vor laufender Kamera aus Sendung

Nachdem Kim Kardashian über ihre neue Sendung "The Kardashians" (Hulu/Disney+) geplaudert hatte, erinnerte sich DeGeneres an einen früheren Besuch der Reality-Show-Ikone bei sich in der Sendung zurück, bei dem die vierfache Mutter für einen Beitrag durch ein Horror-Haus gehen musste. Kardashian hatte wohl schon eine Ahnung, was nun auf sie zukommen könnte, weshalb DeGeneres gleich sagte: "Ich werde dich nicht erschrecken." Doch so einfach ließ sie ihren Gast dann doch nicht davon kommen.

Die Moderatorin fuhr fort: "Ich möchte dir allerdings helfen, über etwas hinweg zu kommen." Sofort wusste die Ex-Frau von Kanye West, worum es gehen könnte und erwiderte: "Nein, nein, nein! Das machen wir auch keinen Fall. Das wirst du mir nicht antun, darüber werde ich nie hinweg kommen." Sie schaute sich panisch um, bis die Komikerin ein Glasterrarium hervorholte und meinte: "Es ist keine freie Spinne." Kardashian sprang auf und distanzierte sich so schnell es ihr möglich war: "Nein... ich habe das schon versucht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, die Angst zu besiegen."

Als die Ehefrau von Portia de Rossi anschließend die Box öffnete und so tat, als ob sie eine sich angeblich darin befindende Spinne in die Richtung von Kris Jenners Tochter werfen würde, rannte diese schreiend davon. Mit einem schnellen "Tschüss zusammen" verabschiedete sie sich noch vom Publikum und verließ das Geschehen. Ellen DeGeneres blieb lachend im Studio zurück.