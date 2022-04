Kein Snack fehl am Platz: Kim Kardashians Speisekammer begeistert das Netz

Und dieses minimalistische, klare Design ist es, was aktuell für Begeisterung im Netz sorgt. Denn besagte Speisekammer - oder das, was davon zu sehen ist - besteht aus nur zwei Regalen, die sich um den ansonsten leeren Raum herum erstrecken. Statt Plastik- und Kartonverpackungen reihen sich durchsichtige Gläser mit Nüssen, Nudeln, Reis oder Chips aneinander. In zwei großen Kühlschränken sind die Getränke der Familie akribisch sortiert. Kein einziger Snack ist fehl am Platz, wie die Fotos auf dem Lifestyle-Blog Poosh ihrer Schwester Kourtney Kardashian zeigen.

Und dem Netz gefällt's: "Ich glaube, Gelassenheit wäre auch meine Superkraft, wenn meine Speisekammer so aussehen würde", schreibt eine Twitter-Userin. Ein anderer bat: "Können wir uns bitte einen Moment Zeit nehmen, um die Speisekammer von @KimKardashian zu würdigen."