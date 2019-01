Mit Marie Kondo durch äußere Ordnung zu innerem Frieden finden

So sieht man sie mit der Familie sämtliche Kleidung aus Kästen und Kommoden auf einen Haufen werfen. Dann wird jedes Stück danach aussortiert, ob es glücklich macht oder nicht. Alles, was bleiben darf, wird rechteckig nach ihrer Methode gefaltet und z.B. farblich sortiert in den Kasten geschlichtet. Damit man auf einen Blick erkennt, was im Kasten ist und es auch gut rausnehmen kann, ohne dass alles durcheinander gerät, werden alle gefalteten Teile nebeneinander aufgestellt. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch übersichtlicher. Während sich die Familie durch die Kategorien räumt merkt man, dass sie sich nicht nur von materiellem Ballast befreit, sondern auch von seelischem. Die Stimmung verbessert sich deutlich.

Ähnliches berichtet mir M. als ich sie wieder treffe: „Es fühlt sich fast so an, als würde sich gleichzeitig zu meiner Aufräum-Aktion daheim auch rundherum alles klären und ordnen.“ Als ich sie auf ihre schöne neue Bluse anspreche, lacht sie: „Die hab ich schon ewig – jetzt ist sie endlich wieder aufgetaucht.“