Pantry Porn: Protzen mit der perfekten Speis

Jules Villbrandt, Interiorbloggerin und Gründerin des Blogs "Herz & Blut", kann das bestätigen: "Der Küche kommt als Herzstück der Wohnung immer mehr Bedeutung zu und dank Instagram und Co. werden die eigenen vier Wände auch online in den Fokus gerückt." Der Trend zur gestylten Vorratskammer macht sich auch im Handel bemerkbar: Einmachgläser feiern ein Comeback. Auch Etikettenprägegeräte – die schönen Schraubgläser wollen schließlich ansprechend beschriftet werden – erfreuen sich wieder größter Beliebtheit.

Aber warum vermag es gerade der Vorratsschrank, den virtuellen Voyeurismus derart zu befriedigen? "Die vollgestopfte Vorratskammer zeigt man nicht gerne her", schildert Karina Kaliwoda, Einrichtungsberaterin und Gründerin des Blogs "oh what a room". "Nun avanciert sie zum Statussymbol. Ein verborgener Bereich des Zuhauses wird offengelegt. Das fesselt."

Innen und außen makellos

Marie Kondo ist sich sicher: Ein makelloses Zuhause ist der Weg zur inneren Mitte. Dass Ordnung der Seele guttut, belegen auch etliche Studien. US-Psychologen konnten nachweisen, dass eine vollgestopfte, chaotische Wohnung emotional belastet. Dafür befragten sie Probanden über einen Verein, der sich den Schicksalen von Messis annimmt. Das Ergebnis: Wer in Unordnung lebt, fühlt sich zu Hause weniger geborgen und insgesamt unglücklicher. Wissenschafter der University of California fanden in Speichelproben von Frauen, die mit ihren vier Wänden hadern, erhöhte Cortisolspiegel. Ein Anzeichen für Stress.

"Der Gedanke an ein aufgeräumtes Zuhause weckt in uns ein behagliches Gefühl", ist sich auch Aufräum-Helferin Schmid sicher. "Der Weg dorthin ist ohne Aufwand nicht möglich, aber mit ein paar Tipps leicht zu gehen. Ist ein Anfang gemacht, ist die Lust am Organisieren nicht mehr wegzudenken."