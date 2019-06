Aufräumexpertin enthüllt: "Marie Kondo hat meine Methode gestohlen"

Marie Kondo erlangte mit ihrem Buch über das Entrümpeln ("Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert" ) weltweit Bekanntheit und löste einen regelrechten Entrümplungs-Hype aus.

Nun behauptet Promi-Ordnungsexpertin Linda Koppersmith, dass die Japanerin ihre Methoden kopiere und als ihre eigene Erfindung ausgebe. Das berichtet die US-Plattform Page Six. "Was Marie ihre KonMari-Methode nennt, ist eine Falttechnik, die ich vor 27 Jahren erfunden habe. Sie ist in meinem Buch von 2005 veröffentlicht worden, sie wurde jahrelang in der TV-Show 'Clean House' präsentiert und ist auf meinen YouTube-Videos zu sehen", so Koppersmith.

Koppersmith, die als " Beverly Hills Organizer" bekannt ist, ist bereits seit über 30 Jahren im Geschäft. Die Promi-Entrümplerin zählt Berühmtheiten wie Serena Williams, Khloé Kardashian und Jennifer Lopez zu ihren Kundinnen. Auch Orlando Bloom, Sofia Vergara und Derek Jeter unterstützte Koppersmith bereits.

Koppersmith: "Fühlte mich, als hätte jemand mein Baby gestohlen"

"Ich bin eine Pionierin im Ordnungs-Business. Ich habe 1989 angefangen...ich habe die aufrechte Faltmethode erfunden, als meine Tochter drei Jahre alt war, um ihre Schubladen zu organisieren, damit sie alles darin sehen kann. Ich habe viele, viele Jahre lang gezeigt, dass der gefaltete Gegenstand aufrecht stehen sollte", so die 59-Jährige.

"Trotzdem wurde behauptet, dass Marie die Erfinderin des 'aufrechten Faltens' ist. Niemand hat sie gefragt: 'Wie bist du darauf gekommen?'. Als ich das erste Mal sah, wie Marie im Fernsehen meine Faltmethode als ihre eigene präsentierte, war das so zermürbend. Ich fühlte mich, als hätte jemand mein Baby gestohlen", erinnert sich Koppersmith.

Sie zeigt sich im Gespräch mit Page Six verärgert über den Ruhm Kondos.

Diese hat bisher mehr als elf Millionen Exemplare ihres Buchs "Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert" verkauft. Außerdem ist die Japanerin in der Netflix-Serie "Aufräumen mit Marie Kondo" zu sehen. Sie veröffentlichte auch ein Kinderbuch und weitere Produkte, wie beispielsweise eine Smartphone-App.