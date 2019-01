Sie haben T-Shirts und Socken immer falsch zusammengelegt

Es fängt recht klassisch an: Beide Seiten werden ein Stück weit eingeschlagen, die Ärmel ebenso. Dann wird das Oberteil in der Mitte nochmals zusammengelegt. Während in einem noch nicht Kondo-affinem Haushalt an diesem Punkt die Angelegenheit beendet wäre, ist die Japanerin noch nicht am Ende angelangt. Denn zum Schluss wird das Shirt nochmals zweimal ineinandergelegt - und kann dank diesem Handgriff in den Schrank gestellt statt gelegt werden.

Jene, die ihre Socken lieblos ineinander knoten, belehrt Kondo ebenfalls eines Besseren. Denn bei der üblicherweise angewendeten Aufbewahrungsmethode würden die Bündchen schnell ausleiern. Stattdessen schlägt die 34-Jährige vor, einen Socken auf den anderen zu legen und dann - ähnlich wie bei T-Shirts - zweimal ineinanderlegen.