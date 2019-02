Aufräum-Hype: Wie die Putzteufel das Netz erobern

Es dauert nicht mehr lang, bis sich zum Frühlingsbeginn auch die größten Putzmuffel wieder in der Pflicht sehen. Aufräumen, Entrümpeln und Putzen ist aber jetzt schon angesagt wie selten zuvor. Denn am Hype um die japanische Profi-Ausmisterin Marie Kondo und ihre Netflix-Serie kommt kaum jemand vorbei.

Indirekt profitieren vom Kondo-Effekt auch Aufräumcoaches hierzulande. So wie Katrin Miseré, die seit 2012 als Ordnungsberaterin in Wien und Umgebung tätig ist. „Es gibt eine steigende Nachfrage – dass das nur an Marie Kondo liegt, glaube ich nicht“, sagt sie. Viel eher gebe es immer mehr Menschen, die sich eingestehen, ein Ordnungsproblem zu haben. Miseré unterstützt sie vorrangig dabei, sich von Dingen zu trennen.