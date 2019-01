Wien mistet aus: Second-Hand-Geschäfte gehen über

Und auch in der Carla ist gerade viel los. „Ungewöhnlich viel“, wie Elisabeth Mimra sagt. Sie leitet das Geschäft am Mittersteig in Wien-Margareten. Im Jänner sei normalerweise nicht sehr viel los. „Von November bis in die Weihnachtsferien ist die intensivste Zeit für uns. Am 6. Jänner, also nach den Ferien, hört es meist abrupt auf."