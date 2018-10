Alternative zu Billigkleidern: Second Hand boomt

80000 Tonnen Kleidung landen in Österreich jährlich im Müll. Fast Fashion – also schnell wechselnde und qualitativ nicht hochwertige Billigkollektionen – ist ein Problem unserer Gesellschaft. Aber vor allem unter der jüngeren Bevölkerung finden laut Greenpeace Alternativen – vorrangig Second Hand-Kleidung – Anklang.

Ein großer Anteil des Second-Hand-Handels spielt sich dabei im Internet oder auf (PopUp-)Flohmärkten und anderen Events ab, die ebenfalls online angekündigt werden. Das liegt laut Karl-Heinz Kremser, Obmann vom Wiener Altwarenhandel bei der Wirtschaftskammer, auch daran, dass die Mietpreise in Wien immer teurer werden. „Das ist mit Second Hand fast nicht zu finanzieren. Deswegen sind die physischen Geschäfte zahlenmäßig rücklaufend.“ Die Flohmarkt-App Shpock hingegen verzeichnete in den vergangen drei Jahren einen signifikanten Anstieg bei Angebot und Nachfrage von Mode. Sie sehen einen Wandel: Second Hand sei kein Nischenphänomen mehr, sondern begeistert die breite Masse.