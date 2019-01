Minimalismus à la Marie Kondo: Kann das weg?

So sehr Konmari, der Trend zum Minimalismus und die Entrümpelung in das Jahr 2019 zu passen scheinen, so vorsichtig muss man eventuell mit den Erklärungsmustern sein. Es gibt nämlich noch eine weiteren möglichen Grund für den Erfolg. Der Buchmarkt wurde in den letzten Jahren mit Kochbüchern überschwemmt, das Segment verzeichnete lange zweistellige Umsatzsteigerungen. Gleichzeitig sinkt überall in der westlichen Welt die Zahl der Haushalte, in denen täglich frisch gekocht wird.

Der Verdacht, dass für viele Menschen der Konsum von Kochbüchern oder Entrümpelungshows eine Ersatzhandlung sein könnte, liegt nahe.

Wer Marie Kondo schaut, hat schließlich gerade auch keine Zeit zum Aufräumen.

(Von Jonas Vogt)