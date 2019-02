Werbegag: Ikea witzelt gekonnt über Marie Kondo

Bereits vor einigen Jahren avancierte sie mit ihren Büchern zur Bestsellerautorin. Ihre drei Publikationen wurden in 27 Sprachen übersetzt und weltweit sieben Millionen Mal verkauft. Im Englischen wurde ihr Nachname sogar zum Verb "kondo", das "einen Schrank aufräumen" bedeutet.

Ikea nascht am Erfolg mit

Die neue Aufmerksamkeit rund ums Aufräumen weiß jedenfalls auch der Möbelkonzern Ikea für sich zu nutzen. Neben bewusstem (und radikalem) Abschiednehmen und speziellen Falttechniken propagiert Kondo auch das Sortieren in Boxen. Kleine bis mittelgroße Gegenstände sollen so - etwa in der Küche - in Ordnung gebracht werden.

Grund genug für Ikea Singapur, eines seiner Schachtelsysteme für Laden mit den Worten "If it brings you joy" anzupreisen. Der Satz ist eine Anspielung auf Kondos Grundhaltung beim Ausmisten: Lediglich Habseligkeiten, "die einem Freude bringen", dürfen bleiben.