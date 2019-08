Perfektion adé: Warum Marie Kondo nicht mehr ständig aufräumt

Der Name Marie Kondo avancierte im Jänner zum Synonym für Ordnung und Perfektion. Ihre Methode für ein minimalistisch-strukturiertes Leben wurde schwer gehypt, nachdem die japanische Ordnungsberaterin und Autorin eine eigene Show ("Tidying Up with Marie Kondo") auf Netflix bekam.

Das Buch und die Sendung vermittelten, dass ein makelloses Zuhause auch zu einer makellosen Seele und innerer Ordnung führt. Nur Gegenstände die "Freude bereiten" werden behalten, alles andere entsorgt. Was übrig bleibt, bekommt einen festen Platz und wird übersichtlich angerichtet.