Jubel und Kritik für Kim Kardashians Monroe-Auftritt

Der Moment ging in die Geschichte ein - nicht nur, weil der Film-Diva und dem Politiker zu diesem Zeitpunkt eine Affäre nachgesagt wurde (die bis heute nicht bestätigt ist). Sondern auch wegen des Kleides, das für damalige Verhältnisse skandalös war: Kostümbildner Jean Louis passte den Nude-Ton (nach einer Skizze von Bob Mackie) direkt an Monroes Teint an, was dazu führte, dass sie hinter dem Rednerpult wie nackt wirkte. Zudem war es so eng, dass die 35-Jährige kurz vor ihrem Auftritt hineingenäht wurden musste.