Zur Einstimmung auf die Met Gala: Blake Lively im Roben-Check

Am ersten Montag im Mai findet traditionell das spektakulärste Mode-Ereignis des Jahres statt: Wenn im New Yorker Metropolitan Museum of Art die neue Modeausstellung eröffnet wird, zeigen sich die geladenen Stars auf dem roten Teppich in extravaganten Designer-Looks.

Das Motto der diesjährigen Met Gala lautet "Gilded Glamour", eine Anlehnung an das Thema der Ausstellung: "In America: An Anthology of Fashion". Dabei geht es um die Epoche zwischen 1870 und 1890, die in den USA für Wohlstand, kulturellen Wandel und Industrialisierung steht.

Durch den Abend führen werden heuer die Schauspielerin Regina Kind, Musicalstar Lin-Manuel Miranda sowie das Schauspieler-Ehepaar Ryan Reynolds und Blake Lively. Letztere ist bekannt für ihre glamourösen Red-Carpet-Looks und wird wohl auch dieses Mal für Begeisterung sorgen.

Übrigens zählt Lively zu den wenigen großen Stars, die nicht mit einer fixen Stylistin zusammenarbeiten. Sie gebe ungern die Kontrolle ab, sagte sie einmal: "Ich mag es einfach. Ich liebe Design und ich liebe Mode und es ist ein Weg, kreativ zu sein." Und das gelingt ihr ausgezeichnet, wie ein Blick auf einige Red-Carpet-Höhepunkte der vergangenen Jahre beweist: