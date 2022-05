Sarah Ferguson: Neuer Karriereweg in Paris

Wie auch das britische Hello-Magazin berichtet, wird Fergie an der Seite der Filmproduzenten Cyril Cadars, Mark Gill und Gertjan Rooijakkers arbeiten. Aktuell soll eine Komödie mit dem Titel "The Paris Quintet" in Planung sein. In der Hauptrolle des humorvollen Films wird die Schauspielerin Fanny Sidney zu sehen sein. Welche Rollen Sarah Ferguson in ihrem neuen Unternehmen übernehmen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

In der Vergangenheit hatte die bekannte Charity-Lady bereits einige erfolgreiche Bücher geschrieben und auch schon einwenig in die Film-Welt geschnuppert. So war sie 2009 als Co-Regisseurin neben Martin Scorsese, Graham King und Tim Headington für den Film "The Young Victoria" tätig, in dem Emily Blunt die Hauptrolle spielte.