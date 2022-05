Prinz Williams größte Angst in Bezug auf Prinz Harry

Viel haben sich Prinz Harry und Prinz William angeblich nicht mehr zu sagen. Die beiden Queen-Enkel gelten als zerstritten, ein Versöhnungsgespräch als längst überfällig. Seit Harry und Meghan 2020 als ranghohe Royals zurückgetreten sind, sollen William und Harry kaum miteinander gesprochen haben. Bereits vor dem "Megxit" war es zu Spannungen zwischen den beiden Brüdern gekommen. Das explosive Oprah-Interview der Sussexes und Harrys geplante Memoiren sollen seine Beziehung zum Herzog von Cambridge aber noch weiter belastet haben, weswegen William inzwischen sogar Bedenken haben soll, seinem Bruder in naher Zukunft persönlich zu begegnen.

Prinz Williams Angst, von Harry verraten zu werden

Ein Wiedersehen steht aber schon in Kürze an: Meghan und Harry haben für Anfang Juni ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. angekündigt. Sie werden das erste Mal zusammen mit ihren Kindern Archie und Lilibet nach Großbritannien reisen. Die Queen wird damit die Tochter der Sussexes erstmals persönlich zu Gesicht bekommen und Archie nach langer Zeit endlich wiedersehen. Prinz William soll laut der britischen Sun jedoch Bedenken haben wegen des anstehenden Heimatbesuchs seines Bruders.

Das Vertrauensverhältnis der beiden gilt als derart zerrüttet, dass der Thronfolger befürchten soll, dass etwas über seine ausstehende Aussprache mit Harry an die Öffentlichkeit gelangen könnte. Einem versöhnlichen Gespräch mit seinem Bruder soll William prinzipiell offen gegenüberstehen. Aber er soll Angst haben, Harry könnte vertrauliche Gesprächsinhalte öffentlich preisgeben.