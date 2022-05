"Bizarres" Video: Prinz Harry versucht sich als Schauspieler

Der Bewertungsagent erklärt zudem ein System, das reisende Menschen anhand ihrer Umweltausweise bewertet – so wie Menschen derzeit Reiseziele bewerten. Darby gibt Harry drei von fünf Sternen und lobt ihn dafür, dass er während seines Aufenthalts nur ein Handtuch benutzt, Honig aus der Region kauft und den Wasserhahn nicht laufen lässt, während er sich die Zähne putzt - während Harry darüber staunt, woher dieser die ganzen Informationen über seine Person hat.

Plötzlich springt ein weiterer Bewerbungsagent aus dem Gebüsch, gespielt von Fane, der sagt, dass er den Prinzen eigentlich hätte bewerten sollen und dass Darby einen "Harry Styley" mit "Stylish Harry" verwechselt hat.

Darby teilt Harry mit, dass er tatsächlich vier Sterne bekommt und gibt ihm dafür Stempel auf den Arm. In diesem Moment kommt die Chefin der beiden Bewertungsagenten in einem Van vorbei, die von Owen gespielt wird, und begrüßt Harry in maorischer Sprache. Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet Harry "Kei te pai", also "mir geht es gut" und gibt zu, dass ihn die Bewertung zum Nachdenken gebracht habe.

"Peinlich": Spott für Video mit Prinz Harry

Die Reaktionen auf Harrys Schauspieldebüt fallen jedoch nicht gerade schmeichelhaft aus. So bezeichnet die Daily Mail den Clip als "bizarr", der Mirror als "peinlich".