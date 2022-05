Wie Carole Middleton Kate dazu verhalf, sich "systematisch" Prinz William zu angeln

Der Autor Robert Lacey hatte in seinem Buch "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult" bereits behauptet, dass Kates Uniwahl und die Wahl ihres Studienfachs kein Zufall gewesen sein soll, sondern Teil eines raffinierten Plans, William näher zu kommen. Laut einem Insider, der im Buch "Palace Papers" zu Wort kommt, steckte angeblich niemand Geringeres als Kates Mutter selbst hinter diesem Plan. Carole Middleton soll immer schon den Wunsch gehabt haben, ihre Tochter mit dem Prinzen in Kontakt zu bringen - was ihr schlussendlich auch gelungen sein soll.