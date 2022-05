"In den letzten zehn Jahren haben sich Wohltätigkeitsorganisationen und Organisationen zusammengeschlossen, um Einstellungen zu ändern, das Bewusstsein zu schärfen und sicherzustellen, dass Eltern und Babys in dieser wichtigen Zeit ihres Lebens Dienstleistungen zur Verfügung stehen", heißt es weiter auf dem Instagram-Profil der Cambridges. Mit ihrem neuen Video will die 40-Jährige Aufmerksamkeit auf das Thema mentale Gesundheit von Müttern bringen.

Zudem verkündete sie im Zuge der "Maternal Mental Health Week" stolz ihre neu Schirmherrschaft über die Organisation "Maternal Mental Health Alliance", welche viel Arbeit in diesem Bereich leitet und Müttern in Extremsituation rasch sowie anonym Hilfe bietet. "Niemand von uns ist immun gegen das Gefühl von Angst oder Depressionen in dieser Zeit", zeigt sich der Royal verständnisvoll und fügt weiter hinzu: "Daher ist es so wichtig, dass alle, die zu kämpfen haben, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Unterstützung kriegen."