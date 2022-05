Seltener Auftritt mit Tochter: Fürstin Charlène um Jahre verjüngt

Aktuell findet die Monte-Carlo Fashion Week in Monte Carlo statt, deren deren Schirmherrin Charlène ist. Höhepunkt der Modeveranstaltung, bei der Gabriella dieses Jahr offenbar erstmals mit dabei sein durfte, sind die MCFW Fashion Awards. Diese wurden am Dienstagabend in der Opéra de Monte-Carlo verliehen.

Fürstin Charlène wirkt sichtlich erholt

Royal-Fans fällt auf: Hatte Fürstin Charlène bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Rückkehr nach Monaco am 4. April bei der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft noch einen sichtlich angespannten Eindruck gemacht, wirkt sie auf dem neuen Mutter-Tochter-Foto erholt und relaxt wie schon lange nicht mehr. Die Zeit mit ihrer Tochter schien Charlène jedenfalls zu genießen. Die Sorgenfalten sind aus ihrem Gesicht gewichen - was sie um Jahre jünger und ausgeruhter aussehen lässt.