Liebe und Zerstörung: Die fatale Romanze von Kate Moss und Johnny Depp

Doch so romantisch ihre Beziehung auch war - sie hatte ihre Schattenseiten. Autorin Maureen Callahan beschrieb in ihrem Buch "Champagne Supernova" die Romanze des Ex-Paares als leidenschaftlich und zerstörerisch zugleich. Das Paar jettete um die Welt, feierte in angesagten Clubs wie dem angesagten Viper Room in Los Angeles. Schon bald galten Depp und Moss als das "schickste Paar im Drogenrausch", so Callahan. Gefeiert wurde viel und hart. Vor allem Moss habe sich immer mehr treiben lassen. "Einmal schnupfte sie drei Gramm Kokain und trank eine Flasche Wodka aus. Wodka deshalb, weil ihr ein Arzt gesagt hat, dass sie damit ihren Look erhalten könne. Sie zog sich so schnell so viel rein, dass man ihr den Spitznamen 'The Tank' gegeben hat."