Überraschende Wendung: Amber Heard gesteht Lüge vor Gericht

Der "Aquaman"-Star hatte 2018 im Rahmen eines TV-Auftritts behauptet, dass das Geld an die Bürgerrechtsgruppe American Civil Liberties Union (ACLU) und ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles "gespendet" wurde. 2020 wiederholte Heard diese Behauptung während ihres Gerichtsstreits mit Depp in London. Depp verklagte damals die britische Zeitung The Sun, weil diese ihn als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet hatte. Heard trat als Zeugin auf. "Der gesamte Betrag meiner Scheidungsvereinbarung wurde für wohltätige Zwecke gespendet", sagte sie damals unter Eid aus.