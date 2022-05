Das tragische Leben von Matthew McConaughey

Einsames Jahr in Australien

In seinem Buch schreibt der Oscar-Preisträger auch, dass er es nach der High School schwer hatte, als er sich entschloss, sich für ein Austauschprogramm anzumelden, das ihn nach Australien führte. Die Dinge verliefen damals nicht so, wie er es erwartet hatte, und er musste einen Weg finden, um ein schwieriges Jahr zu überstehen. "Ich war mit einer sehr seltsamen Familie mitten auf dem Land im Nirgendwo Australiens, also wurden meine Visionen von Stränden und Elle McPherson nie verwirklicht, lassen Sie es mich so sagen", erzählte McConaughey über sein enttäuschendes Austauschprogramm gegenüber CBS Austin.

Sein Leben sei während seiner Zeit in Australien sei praktisch zum Erliegen gekommen. Er hatte weder Freunde noch einen festen bezahlten Job. Er hatte nicht einmal ein Telefon, um mit seinen Lieben zu kontaktieren. Damals habe er aber gelernt, sich auf sich selbst zu verlassen. "Ich wäre mit dem Leben, das ich hatte, nicht hier, wo ich heute bin, wenn ich dieses Jahr nicht hätte, dieses sehr harte Jahr, das ich in Australien hatte", ist er sich sicher.

Schwierige Anfänge in Hollywood

Der große Durchbruch in Hollywood ließ ebenfalls auf sich warten. Wie Entertainment Weekly berichtete, versuchte McConaughey zunächst, sich als Handmodel einen Namen zu machen, weil er in seiner Filmschule so viele Ablehnungen ertragen musste.

McConaughey spielte zu Beginn seiner Karriere in Werbespots mit und hatte seine erste kleinere Rolle in dem Film "Confusion – Sommer der Ausgeflippten". Nach mehreren kleineren Auftritten in diversen Filmen hatte McConaughey seine erste große, international beachtete Rolle als Rechtsanwalt Jake Brigance in dem Film "Die Jury", der auf dem gleichnamigen Roman von John Grisham basiert.