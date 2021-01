Gemeinsame Kuss-Szene: Lopez und McConaughey schwelgen in Erinnerungen

2001 turtelte Jennifer Lopez mit Matthew McConaughey in der Liebeskomödie "Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant". Die heute 51-Jährige Lopez gab damals die Hochzeitsplanerin Mary, die unter der Trennung von ihrem Verlobten leidet - bis ihr Liebesleben eine unerwartete Wendung nimmt, als ihr ein Kinderarzt namens Steve, gespielt von McConaugey, auf der Straße das Leben rettet.

Lopez und McConaughey über gemeinsame Dreharbeiten

20 Jahre nach dem Filmerfolg schwelgten Lopez und McConaughey nun in einem Live-Gespräch auf Instagram in Erinnerungen und unterhielten sich über ihre gemeinsamen Dreharbeiten. "Es fühlt sich immer noch so an, als wäre es gestern gewesen", sagte Lopez über die Premiere der Romcom.

Auch auf ihre damalige Kuss-Szene mit dem Oscar-Preisträger kam die zweifache Mutter zu sprechen.

"Erinnerst du dich an die Szene, in der du mich küssen wolltest?", sagte Lopez zu McConaughey. "Du hast gesagt: 'Miss Lopez, ich werde dich jetzt küssen.' Und ich sagte: 'Okay, lass es uns tun. Lass uns loslegen.' Ich erinnere mich genau daran."

McConaughey lobte die schauspielerische Leistung der Musikerin. Lopez habe "überlegt" gespielt und habe sich auf ihre Rolle "gut vorbereitet" - und das, obwohl die Rolle der Sängerin damals die Goldene Himbeere als "Schlechteste Schauspielerin" einbrachte.

Doch dies hinderte den Hollywoodstar nicht daran, Lopez Rosen zu streuen. "Nicht viele Leute hätten ihre eigenen Stunts selbst gemacht", sagte McConaughey - wohl in Anspielung an jene Szene, in der Lopez auf der Straße in Lebensgefahr gerät, als sie um ein Haar von einem Wagen überrollt wird.