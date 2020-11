Schlechter Küsser? McConaughey verteidigt vermasselte Kuss-Szene mit Kate Hudson

Gleich zwei Mal gaben Kate Hudson und Oscar-Preisträger Matthew McConaughey auf der Leinwand ein Liebespaar. 2003 turtelten die beiden in der Romcom "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?". 2008 waren Hudson und McConaughey gemeinsam in "Ein Schatz zum Verlieben" zu sehen.

Ist Matthew McConaughey wirklich so ein schlechter Küsser?

Ihre Kuss-Szenen mit McConaughey hat Hudson jedoch alles andere als prickelnd in Erinnerung. "Jedes Mal, wenn ich McConaughey küsste, passierte irgendetwas - ein Rotz oder ein Wind", erzählte die 41-Jährige im Oktober über ihre Kuss-Szenen mit ihrem früheren Co-Star im "Goop"-Podcast ihrer Freundin Gwyneth Paltrow. "Als wir uns am Ende von 'Ein Schatz zum Verlieben' im Ozean küssten [...], war sein ganzes Gesicht rotzverschmiert."

Die Läster-Attacke seiner einstigen Film-Flamme will Matthew McConaughey aber offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Zwar gab er gegenüber Yahoo! Entertainment nun zu, dass er und Hudson nie ihren "schönen romantischen Kuss" bekommen hätten. Ihn treffe dabei aber keine Schuld.