Gwyneth Paltrow und Kate Hudson lästern über ehemalige Filmpartner ab

In diesem Zusammenhang kam die Schauspielerin auf ihren Schauspielkollegen Matthew McConaughey zu sprechen, mit dem sie 2008 in "Ein Schatz zum Verlieben" und 2003 in der Romcom "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" zu sehen war. Und der Oscar-Preisträger bekam ordentlich sein Fett weg.