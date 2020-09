Kate Hudson: Wieso der einstige Shootingstar inzwischen auf Hollywood pfeift

Kinocomeback

Auch wenn sie sich finanziell keine Sorgen machen muss, will die dreifache Mutter nun offenbar trotzdem wieder als Schauspielerin durchstarten: 2020 tanzte Kate Hudson gemeinsam mit Maddie Ziegler und Leslie Odom Jr. im Musikvideo zum Song "Together" der australischen Sängerin Sia. Zwei neue Filme ("Music", "Mona Lisa and the Blue Moon") mit Kate Hudson in der Hauptrolle sind bereits im Kasten und sollen demnächst erscheinen. Derzeit steht die 41-Jährige außerdem für die Komödie "Shriver" von Regisseur Michael Maren vor der Kamera.