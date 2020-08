Co-Stars packen aus: Diese Schauspieler sind miserable Küsser

Dane Cook und Kate Hudson

Als Schauspieler Dane Cook 2014 bei seinem Auftritt bei "Watch What Happens Live" gefragt wurde, welche seiner ehemaligen weiblichen Co-Stars die schlechteste Küsserin gewesen sei, hatte dieser schnell eine Antwort parat: "Kate Hundson", schoss es aus Cook heraus, der 2008 an Hudsons Seite in der Komödie "My Best Friend's Girl" zu sehen war. Außerdem habe seine Kollegin damals entsetzlichen Mundgeruch gehabt, so Cook: "Ich denke, sie hat vor unserer Szene ein Festessen mit Zwiebeln gehabt."