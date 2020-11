Matthew McConaughey: Deswegen lehnte er 12-Millionen-Dollar-Filmrolle ab

Seit Jahren zählt Matthew McConaughey zu den angesagtesten Charakter-Darstellern Hollywoods. Doch bevor er als Schauspieler ernst genommen wurde, wurde er hauptsächlich für Liebeskomödien gebucht. Jahrelang galt McCounaughey als "Schönling", dem lediglich Rollen in seichten Romantikfilmen wie "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" angeboten wurden. Bis der heute 51-Jährige sein Sunnyboy-Image ein für allemal satt hatte.

Matthew McCounaughey sehnte sich nach Image-Wandel

Um endlich in einem Film mitzuspielen, in dem er sein Talent auch wirklich unter Beweis stellen konnte, hat der dreifache Vater sogar einen 12-Millionen-Dollar-Deal abgelehnt. Das verriet er in der Talkshow Loose Men. "Meine Mutter und mein Bruder fragen mich noch heute, was mich da geritten hatte", so der Hollywood-Star.

Wieso er das lukrative Angebot nicht annahm? Er hatte zu dieser Zeit bereits das Drehbuch zum Drama "Dallas Buyers Club" gekannt und wollte um jeden Preis in dem Film mitwirken. Damals wurde aber noch immer in die Liebesschnulzen-Schublade gesteckt.