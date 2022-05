Kate Moss könnte Blatt wenden: Amber Heard begeht fatalen Fehler vor Gericht

Zeitweise unter Tränen hat die Schauspielerin Amber Heard ihrem früheren Ehemann, dem "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp im laufenden Verleumdungsprozess schwere Vorwürfe gemacht. Während ihrer bisherigen Zeit im Zeugenstand berichtete Heard von mehreren Vorfällen mit wüsten Beschimpfungen, Schlägen und anderer Gewalt. Eine Bemerkung Heards über Johnny Depps Verflossene, Supermodel Kate Moss, könnte die Glaubwürdigkeit der Schauspielerin nun aber vielleicht entkräften, wie die New York Post berichtet.

Warum Amber Heard Kate Moss zur Sprache brachte

Amber Heard kam im Zeugenstand auf Moss zu sprechen und deutete an, dass auch diese in der Vergangenheit Opfer eines tätlichen Angriffs durch Depp geworden sein soll. Dies erwähnte die Schauspielerin, als sie von einem Vorfall zwischen ihr und ihrem Ex-Mann berichtete. Bei einem Streit, der sich zwischen ihr und dem "Fluch der Karibik"-Stars im Jahr 2015 zugespielt habe, soll sich Heards Schwester eingemischt haben.

"Sie versuchte plötzlich, Johnny zu stoppen. Und ich sehe meine Schwester mit dem Rücken zur Treppe. Johnny holt mit einem Schlag nach ihr aus", behauptete Heard. "In meinem Kopf denke ich sofort an Kate Moss auf der Treppe", fügte die 36-Jährige hinzu. Aus Angst um ihre Schwester, die sie angeblich schützen wollte, habe sie ihren damaligen Ehemann geschlagen, was sie zuvor noch nie getan hätte, führte die "Aquaman"-Darstellerin weiter aus.