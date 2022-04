Verstörendes Prozess-Detail: Heard imitiert Depp - was will sie bezwecken?

Im US-Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard erheben beide Parteien schwere Vorwürfe. Doch es ist ein Detail am Rande, welches in den sozialen Medien zuletzt für Gesprächsstoff sorgte. Und auch der Boulevardpresse ist nicht entgangen, dass Heard ihren Ex-Mann bei ihren Auftritten vor Gericht in Sachen Outfits zu imitieren scheint.

Heard kopiert Depp: Was will sie bezwecken?

"Ich habe den Prozess gegen Johnny Depp verfolgt und bemerkt, dass Amber Heard ihn durch seine Outfits widerspiegelt", meint ein Social-Media-User. "Als Johnny einen grauen Anzug trug, trug sie am nächsten Tag dasselbe. Dann trug er ein Gucci-Ensemble und sie trug es am nächsten Tag", fiel einem anderen auf.

Eine Zuschauerin meint sogar bemerkt zu haben, dass Heard auch zum Teil Depps Bewegungen spiegelt - so hätte sie sich eine Brille aufsetzen wollen, als sich ihr Ex-Mann eine aufsetzte, nur um zu bemerken, dass sie ihre schon aufhat. Und auch die Frisuren des "Fluch der Karibik"-Stars scheint Heard nachzuahmen. Vor Gericht zeigte sich Depp bisher meist mit zurückgebundenen Haaren. Am 14. April kreuzte er mit offenen Haaren vor Gericht auf. Und auch Heard, die sonst auf zurückhaltende Hochsteckfrisuren im Rahmen des Prozesses setzt, erschien am nächsten Tag mit offener Wallemähne.