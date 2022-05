Selma Blair: "Weiß nicht, ob ich die Kindheit ohne Alkoholismus überlebt hätte"

Blairs Alkoholmissbrauch eskalierte in ihren Teenager- und Zwanzigerjahren. Sie schreibt in ihren Memoiren auch über einen besonders traumatisierenden Vorfall während einer College-Ferienreise, als sie nach einem Tag voller Alkoholexzesse vergewaltigt wurde. "Ich weiß nicht, ob mich beide vergewaltigt haben. Einer von ihnen hat es definitiv getan", schreibt sie über ihren Täter und ihren Alkoholkonsum. "Ich habe mich klein und leise gemacht und darauf gewartet, dass es vorbei ist", erzählt sie über den Vorfall, der kein Einzelfall in ihrem Leben bleiben sollte.

Ihrem Therapeuten habe sie über ihre erlebten Vergewaltigungen nichts erzählt. Erst jetzt habe sie die Traumen ihrer jungen Jahre aufgearbeitet. Das Schreiben über ihre Geschichte, die sie in "Mean Baby" erzählt, sei ein Teil ihrer Heilung gewesen. "Ich hatte so viel Scham und Schuld. Ich bin dankbar, dass ich mich sicher genug gefühlt habe, um es auf die Seite[n] zu schreiben." Mittlerweile arbeite sie mit ihrem Therapeuten daran und auch anderes Schreiben entlaste sie "wirklich von dieser Last der Scham."