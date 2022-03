Einstweilige Verfügung: Selma Blair angeblich von Ex bewusstlos geprügelt

Selma Blair musste ins Krankenhaus eingeliefert werden

Nachdem Carlson ging, rief Blair die Polizei von Los Angeles an. Als die Beamten eintrafen, war Blairs Nase blutig und sie wurde ohnmächtig, weshalb man sie ins Krankenhaus brachte. Der Ex-Partner der Schauspielerin wurde, wie es laut PEOPLE weiter hieß, noch am selben Abend wegen eines Verbrechens häuslicher Gewalt mit Körperverletzung festgenommen. Laut den Dokumenten wurde gegen ihn eine vom LAPD erwirkte 5-tägige Schutzanordnung erlassen. Die Beamten forderten die "Eiskalte Engel"-Darstellerin auf, vor Ablauf der fünf Tage eine einstweilige Verfügung gegen Ronald Carlson zu beantragen. Vom LAPD aufgenommene Fotos zeigen wohl sichtliche Blutergüsse um Hals und Kinn sowie Flecken an den Händen von Selma Blair.