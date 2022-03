Sorge um Selma Blair: Ein Drama jagt das nächste

Im Oktober 2018 hatte der ehemalige "Eiskalte Engel"-Star Selma Blair ihre zwei Monate zuvor diagnostizierte Multiple Sklerose publik gemacht. Seitdem lässt die Schauspielerin ihre Follower an ihrem Kampf gegen die Erkrankung teilhaben. Im vergangenen Jahr hatte sie dann endlich positive Nachrichten zu verkünden. Im Rahmen eines virtuellen Auftritts gab sie an, nach einer Stammzellentransplantation und Chemotherapie in Remission zu sein. "Meine Prognose ist super", so Blair damals. Nun machen aber weniger erfreuliche Schlagzeilen die Runde um die 49-Jährige, die derzeit ein Drama nach dem anderen zu verkraften hat.

Selma Blair: Handgreifliche Auseinandersetzung mit Ex-Partner

Erst vergangene Woche hieß es, Selma Blair habe aus Angst um ihre Sicherheit eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner erwirkt. Nachdem die "Hellboy"-Darstellerin bei einer Auseinandersetzung angeblich von ihrem Ex Ronald Carlson körperlich angegriffen, gewürgt und anschließend bewusstlos zurückgelassen worden sein soll, habe sie eine einstweilige Verfügung eingereicht, die von einem Gericht laut People genehmigt worden ist.